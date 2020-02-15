Пам'ять загиблих "афганців" у Києві вшанували на мітингу-реквіємі
Про це у Telegram повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.
"На честь 31-ої річниці виводу військ з Республіки Афганістан відбулося вшанування воїнів-інтернаціоналістів. В столиці до Меморіалу загиблим в Афганістані поклали квіти та провели мітинг-реквієм на честь вшанування пам’яті воїнів", - йдеться у повідомленні.
На урочисті заходи завітали представники Мінветеранів, Міноборони, МВС, ветеранських громадських організацій та самі ветерани.
"Чимало тих, хто був в Афганістані, з часом знов взяв до рук зброю, аби захищати Україну на Донбасі. Вони поділились своїм досвідом, застосували його вже у нашій сучасній російсько-українській війні і я дякую за це. Наш пріоритет - захист ветеранів війни, виховання шани до всіх учасників бойових дій", - наголосила очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.
Фото: Мінветеранів, Фейсбук