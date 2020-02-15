Пам'ять загиблих "афганців" у Києві вшанували на мітингу-реквіємі

У Києві на честь річниці виводу військ з Республіки Афганістан відбувся мітинг-реквієм, під час якого вшанували воїнів-інтернаціоналістів.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.

"На честь 31-ої річниці виводу військ з Республіки Афганістан відбулося вшанування воїнів-інтернаціоналістів. В столиці до Меморіалу загиблим в Афганістані поклали квіти та провели мітинг-реквієм на честь вшанування пам’яті воїнів", - йдеться у повідомленні.

На урочисті заходи завітали представники Мінветеранів, Міноборони, МВС, ветеранських громадських організацій та самі ветерани.

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"Чимало тих, хто був в Афганістані, з часом знов взяв до рук зброю, аби захищати Україну на Донбасі. Вони поділились своїм досвідом, застосували його вже у нашій сучасній російсько-українській війні і я дякую за це. Наш пріоритет - захист ветеранів війни, виховання шани до всіх учасників бойових дій", - наголосила очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.

Фото: Мінветеранів, Фейсбук