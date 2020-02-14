На вихідних деякі столичні тролейбуси та автобуси змінять маршрути

У столиці 15 лютого змінять роботу автобуси №№ 6, 9, 61 та тролейбуси №№ 34, 37А; 16 лютого – автобус № 31. Зміни викликані проведенням продовольчих ярмарків.

Як повідомляє КП «Київпастранс».

За їх даними, у ці дні заплановані продовольчі ярмарки на вул. Лісківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Йорданській, вул. Булгакова та вул. Татарській.

Із початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00) маршрути курсуватимуть:

– тролейбус № 34: вул. Північна – просп. Степана Бандери (кінцева тролейбусів № 44);

– тролейбус № 37А: ст. м. «Лісова» – вул. Милославська (по маршруту № 37);

– автобус № 6: пл. Дарницька– вул. Милославська (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

– автобус № 9: ст. м. «Лук’янівська» – вул. Симиренка (без заїзду на вул. Булгакова);

– автобус № 61: зал. пл. «Троєщина» – вул. Радунська (без заїзду на вул. Лісківську);

– автобус № 31: ст. м. «Політехнічний інститут» – вул. Отто Шмідта.