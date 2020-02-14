Всеукраїнська акція "За що я люблю своє місто" проходить відразу у 25 містах

Всеукраїнська акція "За що я люблю своє місто" проходить у День усіх закоханих у 25 містах нашої держави.

Зокрема, у Києві її організували у парку імені Тараса Шевченка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша акція полягає у тому, що ми спілкуємось з людьми, і запитуємо про їхню любов до їхнього міста”, - зазначив національний координатор Всеукраїнської ініціативи “Активна Громада” Віталій Гліжинський.

У парку ім.Шевченка розміщено полотно, поділене на 3 частини, на якому кияни пишуть, за що вони люблять своє місто, що хотіли б удосконалити чи змінити, а також які кроки, на їхню думку, допоможуть втілити ці зміни.

Всеукраїнська акція «За що я люблю своє місто» у Києві / Фото надані Інститутом «Республіка»

“Коли акція завершиться, ми подивимося на те, скільки ж людей любить свої міста, які люди мають узагалі бажання і яке у них взагалі бачення стосовно розвитку міст”, - сказав Гліжинський.

Він додав, що цю інформацію буде доведено до відома представників місцевої влади.

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Всеукраїнська ініціатива "Активна Громада" – об’єднання людей та громадських рухів задля самоорганізації та участі у вирішенні місцевих проблем. Ініціатива створена в межах діяльності Інституту "Республіка".