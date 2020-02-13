Головному архітектору Києво-Святошинської РДА оголосили підозру

Прокуратурою повідомлено про підозру головному архітектору Києво-Святошинської районної державної адміністрації за внесення завідомо неправдивих відомостей у план території житлового масиву в с. Петрівське.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Прокуратурою повідомлено про підозру завідувачу сектору містобудування та архітектури – головному архітектору Києво-Святошинської районної державної адміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді начальника відділу містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, склала та видала завдання щодо внесення змін до «Детального плану території житлового масиву в с.Петрівське» (на даний час - с. Святопетрівське), у яке внесла завідомо неправдиві відомості.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою.

Досудове розслідування триває.