Київпастранс запевняє, що не має зарплатних боргів

У комунальному підприємстві "Київпастранс" зарплат виплатили всім працівникам, відповідно до колективного договору, і жодної заборгованості немає.

Про це поінформував генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко, повідомляє сайт КМДА.

«Маніпулятивні заяви деяких політиків та представників засобів масової інформації про нібито заборгованість із виплати зарплати працівникам «Київпастрансу» не відповідають дійсності. Наразі працівники в повному обсязі отримали платню», – наголосив Левченко.

Він зауважив, що з 2016 року заробітну плату працівникам КП «Київпастранс» збільшено у 3,5 рази. «Крім того, фінансовий план підприємства на 2020 рік передбачає збільшення зарплатні працівникам комунального підприємства ще на 25%, – підкреслив Левченко.

Він також зазначив, що цього року заплановано оновити рухомий склад підприємства. «Наразі ведуться перемовини про придбання понад 100 автобусів та 20 трамваїв. Також цього року будуть продовжені роботи з реконструкції трамвайної колії на вулиці Алматинській та розпочнуться роботи з реконструкції трамвайної колії від Дарницького залізничного вокзалу до вул. Милославської Деснянського району», – розповів Левченко.

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Упродовж останніх кількох років місто закупило 100 нових автобусів, 121 тролейбус та 63 нових сучасних трамваї.

Як повідомлялося у ЗМІ, у Києві водії громадського транспорту готуються до страйку через системну затримку зарплат і незадовільні умови праці.