СБУ зупинила продаж 17 тонн “невідомого” спирту в роздрібній торгівлі Києва

Служба безпеки запобігла у Києві постачання до невеликих місць роздрібної торгівлі столичного регіону етилового спирту невідомого походження.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

“Оперативники спецслужби отримали інформацію про нелегальне переправлення до Києва оптової партії підакцизного товару. Під час перевірки вантажного автомобіля на одному із складів Оболонського району правоохоронці виявили 17 тонн контрафактного спирту. Товар супроводжували 5 мешканців із різних областей України”, - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, ділки намагалися реалізувати продукцію через невеликі торговельні точки за підробленими документами. Вартість «вантажу» становить майже 900 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України планується проведення експертиз виявленого контрафакту.

Наразі встановлюються постачальники, замовники та інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Заходи з викриття незаконних дій проводилися спільно з прокуратурою Києва та слідчими столичної поліції.