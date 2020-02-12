Кияни цьогоріч здали на переробку понад 14 тисяч ялинок

У Києві з початку року екологічно утилізували 14,5 тисячі ялинок, і це рекордна кількість за п'ять років.

Про це заявив начальник Управління екології та природних ресурсів Київміськдержадміністрації Андрій Мальований, повідомляє пресслужба КМДА.

"У цьому році на локаціях прийому новорічних ялинок зібрано 14,5 тисячі ялинок – рекордна цифра за всі 5 років роботи пунктів прийому. Це втричі більше, ніж минулого року", – зазначив Мальований.

Він додавши, що велику частку утилізованих ялинок становлять деревця, залишені безвідповідальними підприємцями на місці стихійних ялинкових базарів.

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Цьогоріч у районах столиці функціонувало 15 пунктів збору. Працювали пункти з 2 січня до 1 лютого, але якщо громадяни не встигли принести ялинку, то фахівці її приймуть у будь-який час. Зібрані дерева перероблять на тріску в спеціальному тріскоподрібнювачі та використають навесні для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у місті.

"Сподіваюся, з кожним роком екосвідомість громадян буде зростати – і замість зрубленої ялинки будуть зеленіти живі дерева в кадках, які після свят можна висадити на подвір’ї", – зазначив Мальований.