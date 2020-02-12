Будівництво метро на Виноградар: СБУ розкрила деталі шахрайської схеми

Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України викрила механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену на київський житловий масив Виноградар. У межах розслідування кримінального провадження слідчі СБ України провели обшуки, зокрема в КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», в їхніх структурних підрозділах, в АБ «Укргазбанк» та його відділеннях, а також за місцями проживання службових осіб організацій. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі правоохоронці досліджують факт можливого заволодіння організаторами механізму бюджетними коштами, виділеними на будівництво метрополітену, зокрема через безпідставне розміщення 1,7 мільярда гривень на депозитних рахунках у банківській установі. За версією слідства, оборудка дозволила зацікавленим особам отримати 139 мільйонів гривень за відсотками по депозиту.

“Для запобігання подальших сумнівних операцій з бюджетними коштами на підставі ухвал слідчого судді на банківські рахунки підприємств накладено арешти на більше ніж 2,4 мільярда гривень”, - зазначили в СБУ.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.