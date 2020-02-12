На деяких станціях столичного метро навесні з'явиться 4G

Вже навесні у київському метро на перших станціях має з’явитися інтернет 4G.

Про це поінформував радник Київського міського голови Максим Бахматов під час оперативної зустрічі щодо стану впровадження 4G у київському метрополітені, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Впровадження 4G у метро – це питання національного масштабу. Закон повинен виконуватись. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватись. Якщо об’єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проєкт буде втілено в анонсовані терміни», – заявив Бахматов.

За його словами, наразі погоджені всі важливі технічні аспекти з метрополітеном і операторами була надана необхідна технічна документація.

У КМДА зауважили, що у березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро, а саме: а)«Академмістечко», «Житомирська», «Святошин»; б)«Сирець», «Дорогожичі»; в)«Героїв Дніпра», «Мінська», «Оболонь». Наприкінці 2020-на початку 2021 року – на всіх станціях та тунелях.

Директор з регуляторного забезпечення «Київстару» Олександр Когут зазначив, що оператори вже завезли до країни перші партії спеціального обладнання для побудови мережі й очікують на отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт у метро.

"Повноцінна реалізація інвестиційного проєкту залежить від прийняття Київрадою рішення про плату за телеком доступ до об’єктів комунальної власності», – сказав Когут.