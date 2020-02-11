Розкрадання у Київметробуді: Укргазбанк запевняє, що сприяє слідству

Укргазбанк запевняє, що надає всебічне сприяння правоохоронцям, які проводять обшуки у деяких його відділеннях в рамках розслідування кримінального провадження проти ПАТ "Київметробуд".

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Зокрема, в Укргазбанку зазначили, що сьогодні, 11 лютого, в деяких його відділеннях проводяться слідчі дії працівниками Генеральної прокуратури та СБУ в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва "Сирецько-Печерської" дільниці метрополітену.

“Банк надає всебічне сприяння працівникам правоохоронних органів для об’єктивного та неупередженого розслідування справи в рамках вищезгаданого кримінального провадження щодо діяльності ПАТ "Київметробуд”, - йдеться в заяві.

Також наголошується, що зазначені процесуальні дії жодним чином не стосуються операційної діяльності Укргазбанку та його співробітників. Відділення банку працюють у звичайному режимі, підкреслили в пресслужбі.

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Як повідомлялося, раніше у вівторок, 11 лютого, в Офісі генпрокурора заявили, що працівники СБУ здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ "Київметробуд", їх посадових осіб, а також відділеннях АБ "Укргазбанку" та ряду приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

У січні 2020 року Печерський райсуд Києва арештував гроші на рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці метро.