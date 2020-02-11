Депутатам ВР показали в Київраді, як працює сенсорна кнопка

Народним депутатам України продемонстрували роботу системи для голосування "Рада IV”, яка працює у Київській міській раді.

Майстер-клас з функціонування сенсорної кнопки провів для парламентаріїв заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів спільно з громадським рухом "Чесно", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Система "Рада IV" - це фактично єдина в країні, унікальна система, яка має досвід роботи з цілим скликанням місцевої ради, де не зафіксовано жодного випадку, коли один з депутатів голосує за свого колегу чи декількох з них, як ми це постійно бачимо у Верховній Раді. Ця система потрібна для того, що ми забуваємо таке поняття, як кнопкодавство, ми не приймаємо непотрібні закони щодо штрафів народних обранців, виборець не має жодних сумнівів у легітимності тих рішень, які прийняті. У Київській міській раді, на відміну від Верховної Ради, не може бути прецеденту, коли людина знаходиться в Америці, а її картка голосує в раді", - сказав Прокопів.

Він зазначив, що "Рада IV” передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, доки триває процедура волевиявлення. Таким чином, це унеможливлює голосування за когось.

Як зазначила координаторка руху "Чесно" Віта Думанська, попри криміналізацію неперсонального голосування, народні депутати досі продовжують кнопкодавити.

"Парламент нещодавно ухвалив закон, який криміналізує неособисте голосування. Але що ми побачили? Навіть після прийняття цього закону нардепи кнопкодавили... І трапляється так, що важливі законопроєкти приймаються у нас кнопкодавством", - зазначила вона.

Водночас голова організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц заявив про необхідність впровадити у роботі парламенту сенсорну кнопку для голосування. За його словами, влітку була спроба протестувати сенсорну кнопку, однак цей процес зупинило Державне бюро розслідувань.

"Я як радник керівника Апарату Верховної Ради в минулій каденції був запрошений для вивчення питання, чи можливо запровадити в експлуатацію ту сенсорну кнопку, яка вже 10 років є встановлена на пульті кожного депутата. Була створена ціла робоча група, ми витратили декілька місяців на вивчення цих питань. І виявилось, що ця сенсорна кнопка не просто стоїть встановлена, вона всі ці 10 років перебуває включена, однак вона просто не враховується", - пояснив він.

Як повідомили у "Чесно", на майстер-клас до Київради прийшли троє народних депутатів - Наталія Приходько з фракції Опозиційна платформа - За життя", Олег Макаров з фракції "Голос" та Максим Саврасов із фракція "Європейська солідарність".

Як повідомлялося, Київрада користується сенсорною кнопкою з 2015 року. Вартість розробки технічного завдання, проєкту, обладнання та його монтажу становила близько 13,6 млн грн.