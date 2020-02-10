У Києві пройшов конкурс "муніципальних" стартапів

У Київській міській держадміністрації пройшов фінал конкурсу Startup-in-Residence Demo Day від TechUkraine.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії, що є у розпорядженні Укрінформу.

Мета конкурсу — показати, що стартапи можуть співпрацювати з містами, розповідає лідерка програми Startup-in-Residence в Україні Аліса Банковська.

“Наше завдання — поширення містами країни практики взаємодії муніципалітетів і стартапів та вирішення викликів міст за допомогою новаційних рішень”, - заявила вона.

У конкурсі брали участь десять команд, дев'ять із яких дійшли до презентації проєктів. Стартапери розробили урбан-проєкти зі сфер екології, медицини, туризму, транспорту та нерухомості, які можуть змінювати українські міста та робити їх більш комфортними, безпечними і привабливими для жителів, а також залучати інвестиції.

В ролі журі виступали: радник Київського міського голови Максим Бахматов, директор Департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Володимир Романенко, експерт програми USAID Валерій Добровольський, партнерка ISE Ventures, частини Innovation-Startup-Entrepreneurship Group Олена Малицька та керівник проєктів та програм Українського фонду стартапів Ігор Маркевич.

Судді обрали чотирьох переможців: UnexploredCity — це платформа маршрутів містами, до якої може приєднатися будь-який бажаючий (гід, туристична агенція чи муніципалітет) та віртуальні гіди (чат-боти в месенджерах Facebook Messenger та Telegram); SWW-TrafficMaps — проєкт, що оцифровує міський рух та пропонує розв'язання проблем за допомогою його аналізу; ДонорUA — стартап, що допомагає українцям знайти донорів крові та займається популяризацією безоплатного добровільного донорства крові; Octa Energy — проєкт, який пропонує варіанти швидкого та менш затратного переходу на екологічніший електротранспорт у місті.

Також судді обрали проєкт Waste Ukraine Analytics — платформу-агрегатор, що дозволить знаходити постачальників та переробників або утилізаторів вторсировини та відпрацьованих матеріалів. Але проєкт має бути доопрацьований.

Переможцям дадуть можливість реалізувати свої проєкти у Києві та Вінниці.

Startup-in-Residence UA — конкурс, створений за прикладом та підтримки успішного проєкту Startup-in-Residence Amsterdam, ціллю якої є налагодження співпраці між містами та стартапами. Вперше такий формат спробували у Нідерландах, а тепер і в Україні.