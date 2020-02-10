Грип "закрив" на карантин 285 київських шкіл

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено у 285 навчальних закладах.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба міської влади.

«Освітній процес призупинено у 251 школі повністю та у 34 школах частково. У той же час, у 10 навчальних закладах відновлено освітній процес», – підкреслив Поворозник та нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ.

За його словами, таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

За його словами, у столиці за 6-й тиждень 2020 року зареєстровано 15 210 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує вжиття додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,9%.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 10,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9 802 (зростання на 7,4%), дорослих – 5408 особи (зростання на 16,6%).

«У структурі захворюваності діти становлять 64,4%, а на попередньому тижні – 66,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 15,7% – зареєстровано 4849 випадків», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 5-й тиждень госпіталізовано 302 особи, із них 218 – дітей.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 383 особи», – додав Поворозник.