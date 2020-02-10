Кличко показав, як реконструюють дитсадок на Оболоні

Кличко показав, як реконструюють дитсадок на Оболоні

Фото
Укрінформ
Столична влада продовжує будівництво та реконструкцію дитячих садків, аби скоротити чергу до дошкільних закладів столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.

"За кілька останніх років у Києві збудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 27 дитсадків. І ми продовжимо оновлення та будівництво освітніх закладів", - зазначив Кличко.

За його словами, вже в травні завершать усі роботи в дитсадку №436 в Оболонському районі, на вулиці Автозаводській.

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"Приміщення закладу було старим і "втомленим", тому взялися за його реконструкцію. На сьогодні там вже замінили покрівлю, влаштували водовідведення та оновили каналізацію, встановили нові вікна та двері. Завершили роботи з оновлення фасаду, утеплили приміщення, проклали нові електрокабелі, оновили систему опалення. Встановили і відеоспостереження. Наразі в садочку тривають внутрішні роботи", - розповів Кличко.

За його словами, в оновленій будівлі, крім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштують музичну залу, сучасний харчоблок, медичний блок, пральню. В дитсадку буде інтернет, а в кожній групі - по телевізору. Впорядкують і територію - встановлять сучасні спортивні та ігрові майданчики, тіньові навіси, обіцяє столичний голова.

Фото: Facebook

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