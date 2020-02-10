Кличко показав, як реконструюють дитсадок на Оболоні

Столична влада продовжує будівництво та реконструкцію дитячих садків, аби скоротити чергу до дошкільних закладів столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.

"За кілька останніх років у Києві збудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 27 дитсадків. І ми продовжимо оновлення та будівництво освітніх закладів", - зазначив Кличко.

За його словами, вже в травні завершать усі роботи в дитсадку №436 в Оболонському районі, на вулиці Автозаводській.

"Приміщення закладу було старим і "втомленим", тому взялися за його реконструкцію. На сьогодні там вже замінили покрівлю, влаштували водовідведення та оновили каналізацію, встановили нові вікна та двері. Завершили роботи з оновлення фасаду, утеплили приміщення, проклали нові електрокабелі, оновили систему опалення. Встановили і відеоспостереження. Наразі в садочку тривають внутрішні роботи", - розповів Кличко.

За його словами, в оновленій будівлі, крім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштують музичну залу, сучасний харчоблок, медичний блок, пральню. В дитсадку буде інтернет, а в кожній групі - по телевізору. Впорядкують і територію - встановлять сучасні спортивні та ігрові майданчики, тіньові навіси, обіцяє столичний голова.

Фото: Facebook