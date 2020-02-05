На вулиці Києва вивели 274 одиниці снігоприбиральної техніки

У Києві на дорогах працюють 274 одиниці снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Із вечора вівторка, 4 лютого, на дорогах працюють 274 одиниці снігоприбиральної техніки. Основне завдання – обробка вулиць протиожеледними засобами й очищення тротуарів", - йдеться у повідомленні.

У Києві випав сніг/ Фото Євген Котенко

Зазначається, що сходи, вузькі пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту очищають 158 працівників у складі 28 бригад ручного прибирання.

За прогнозами синоптиків, до вечора температура може опуститись до -4°C.

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Загалом по Україні для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 578 одиниць техніки та 773 робітники.