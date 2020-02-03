У госпіталізованих в Києві пасажирів із Китаю коронавірус не виявили
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
"За результатами медичного огляду та консультацій 2 пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології", - йдеться в повідомленні.
Також відхилено підозру ще у трьох випадках у осіб, які повернулися з Китаю - їм встановлено діагноз "Аденовірусна інфекція", поінформували у МОЗ.
Як повідомлялося, 1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулися двоє пасажирів щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду їм встановили попередній діагноз ГРВІ.
Згодом, З лютого, їх госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.
Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 - летальні.