У столичних ЦНАПах можна буде зареєструвати весь наземний транспорт

У Києві з 3 лютого в Центрах надання адміністративних послуг можна буде зареєструвати всі наземні транспортні засоби.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Тепер у ЦНАПах можна зареєструвати всі транспортні засоби, окрім водних та повітряних. Ми неодноразово заявляли про те, що готові максимально розширювати спектр адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАПи. І ми це робимо! Шукаємо способи взаємодії з різними суб’єктами надання адміністративних послуг місцевого та державного рівнів. Ми постійно працюємо над тим, аби кожен, хто звернувся до ЦНАПу, отримав послугу максимально швидко та якісно», – підкреслив Поворозник.

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Відтепер у всіх ЦНАПах Києва можна отримати послуги з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

У КМДА нагадали, що з 1 листопада 2018 року у столичних ЦНАПах можна зареєструвати авто, отримати дублікат посвідчення водія чи обміняти його (без складання іспитів).