У Києві за підтримки США відкрили модульне містечко прикордонного загону “ДОЗОР”

Сьогодні в Києві відбулося урочисте відкриття модульного містечка 10-го мобільного прикордонного загону “ДОЗОР”, отриманого у рамках проєкту міжнародної техдопомоги США.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Як зазначається, церемонія відбулася за участі делегації США на чолі з заступником помічника Держсекретаря Джоганом Ендрюсом.

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко наголосив, що українські прикордонники постійно відчувають підтримку від уряду США, від Посольства США в Україні, зокрема від відділу з правоохоронних питань, який є надійним партнером.

“Завдяки допомозі американської сторони у нас успішно функціонує підрозділ “ДОЗОР”. Це не тільки технічна допомога, а й допомога у формуванні надійного персоналу. Надана підтримка допомагає нам успішно виконувати завдання і реагувати на наявні виклики і ризики національній безпеці України”, - сказав полковник Нікіфоренко на церемонії відкриття модульного містечка.

Ендрюс запевнив, що прикордонники України мають у Вашингтоні справжніх друзів, які розуміють і підходи, і потреби служби, і надалі підтримуватимуть відомство. Він додав, що їх основним завданням залишається допомагати Держприкордонслужбі зміцнювати потенціал, залучати і якісно готувати персонал.

У Києві за підтримки Уряду США відкрили модульне містечко мобільного прикордонного загону «ДОЗОР» / Фото: https://dpsu.gov.ua

На заході наголошувалося, що розбудова спроможностей підрозділів Держприкордонслужби, в тому числі загону “ДОЗОР”, займає чільне місце співробітництва зі структурами США. Зокрема, для його розвитку останніми роками Сполучені Штати Америки надали матеріально-технічної допомоги майже на 60 мільйонів гривень. Дозорівців готували найкращі інструктори прикордонного патруля США BORTAC, правоохоронних спецпідрозділів SWAT, інших спецпідрозділів, у тому числі на їхній базі. Завдяки підтримці американських партнерів застосовуються нові підходи в комплектуванні та підготовці персоналу “ДОЗОРу”. Постійно здійснюється підвищення рівня забезпеченості 10-го мобільного прикордонного загону, покращення його інфраструктури.

“Це той підрозділ, яким ми пишаємось, бо це еліта, яка готується для виконання спеціальних завдань. Його розвиток триватиме й надалі”, - наголосив Нікіфоренко після показових дій дозорівців.

Представники США також позитивно оцінили можливості загону “ДОЗОР”, відмітивши, що не зі слів бачать його розвиток, в тому числі й навченість персоналу.

Під час заходу також наголошувалося й на інших напрямках співробітництва Державної прикордонної служби України зі структурами США. Як відмітив перший заступник Голови ДПСУ, “в рамках цього співробітництва в прикордонному відомстві реалізовуються проєкти з добору й підготовки персоналу - “Нове обличчя кордону”, “Нове обличчя керівного складу”. Проводиться комплекс заходів щодо створення автоматизованої системи управління персоналом, удосконалюється система протидії корупції. А також посилюються спроможності прикордонного відомства у використанні безпілотних авіаційних систем”.