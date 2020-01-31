У столиці частково обмежили рух Південним мостом

На Південному мосту з 22:00 31 січня до 5:00 2 лютого частково обмежили рух транспорту.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на "Київавтодор".

"Як інформують у корпорації, на естакаді Південного мосту вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів. Через це на споруді будуть проведені протиаварійні роботи. Їх виконуватимуть у напрямку Правого берега", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи триватимуть цими вихідними, тож дорожники менше впливатимуть на трафік.