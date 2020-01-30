Під Києвом незаконно привласнили елітну землю майже на мільярд - СБУ

СБУ викрила факт незаконного заволодіння чиновниками державними землями природно-заповідного фонду оціночною вартістю 930 мільйонів гривень, які знаходяться в елітному районі під Києвом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що керівництво районного відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району Київщини незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки загальною площею 42 гектари. Землі, які знаходяться у ландшафтному заказнику місцевого значення “оз. Конча” та відносяться до природно-заповідного фонду України, були переоформлені на фізичних осіб, пов’язаних із замовником протиправного відчуження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, Територіальним управлінням ДБР у Києві спільно із столичною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ.

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Печерським районним судом у м. Києві накладено арешти на 23 земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю 930 мільйонів гривень, що не дало зловмисникам здійснити їх перепродаж.

Наразі вживаються процесуальні заходи із повернення незаконно відчужених земельних ділянок у державну власність.

Триває досудове слідство.