У Kyіv Smart City планують додати ще одну функцію

Міська влада Києва працює над тим, аби спростити для водіів процедуру отримання евакуйованого авто зі штрафмайданчика.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«У найближчі два тижні плануємо відкрити у Києві ще додаткові п’ять точок на території центрів надання адміністративних послуг. Там будуть знаходитись наші інспектори з паркування, організована електронна черга, оснащені зали очікування. Таким чином, місць, де можна буде здійснити оплату за порушення правил стоянки авто, стане сім», – зазначив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури – начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

Зазначається, що з метою оптимізації розподілення потоків водіїв-порушників, які прийшли за оформленням документів і отриманням дозволу забрати машину зі штрафмайданчика, КМДА ініціювала запуск додаткового «єдиного вікна» за адресою вул. Народного ополчення, 9 в будівлі Управління патрульної поліції м. Києва.

На місці реалізована повноцінна система видачі всіх трьох квитанцій, які видає інспектор з паркування: на оплату перевезення автомобіля евакуатором на штрафмайданчик; на оплату збереження автомобіля на штрафмайданчику (після перевірки інформації з боку ГУНП в м.Києві); на оплату адміністративного штрафу.

«Кількість автомобілів, які евакуюються, зростає щодня. Сьогодні ми розглядаємо можливість перевести ці процедури в електронний формат. Наприклад, доповнити мобільний додаток Kyіv Smart City функціоналом, що дозволить сплатити штраф за неправильне паркування, послуги евакуатора та зберігання автівки на штрафмайданчику», – зазначив радник київського міського голови Максим Бахматов.

Він також нагадав, що водії можуть не наражати себе на ризик штрафів та евакуації автівки, скориставшись послугами паркувальних майданчиків, які вже можна сплатити за допомогою мобільних додатків. Для комфорту водіїв існує інтерактивна мапа, де представлений паркувальний простір столиці.