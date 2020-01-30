У ніч на 31 січня скоротять режим роботи трамваїв №14, 15

У Києві в ніч на 31 січня трамваї № 14, 15 через ремонт контактної мережі курсуватимуть у скороченому режимі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У ніч проти п’ятниці, 31 січня, трамваї №14, 15 курсуватимуть у скороченому режимі через ремонт контактної мережі на вул. Кирилівській", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні відправлення трамваїв №14: від Контрактової площі: 22:30, 22:45; від просп. Відрадного: 23:39, 23:46.

Останні відправлення трамваїв №15: від вул. Старовокзальної: 22:25, 22:40; від просп. Відрадного: 23:24, 23:39.

О 04:40 рух буде відновлено за графіком.