Столична влада пропонує надати статус пам’яток 24 об’єктам Пушкінської вулиці

Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації направив до Міністерства культури, молоді та спорту перелік об’єктів культурної спадщини, що пропонуються до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Мова йде про 24 об’єкти на вулиці Пушкінській за наступними адресами: будинки №№ 19, 19-А, 19-Б, будинки №№ 20, 23, 23-А, 23-Б, будинки №№ 10, 10-Б, будинки №№ 11, 11-А, будинки №№ 12, 12-А, 12-Б, будинки №№ 31, 31-А, 31-Б, 31-В, 33-А, будинки №№ 43, 43А, 43-Б, 43-В", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, подано для надання статусу пам’ятки місцевого значення і занесення до Держреєстру будинки на вул. Б. Хмельницького, 9-Б та кутовий будинок на Пушкінській, 20-А/Б, а також історичні будинки на Кирилівській, 35 (Пивоварний завод), б-р Шевченка, 1, б-р Дарницькому, 23, пров. Політехнічному, 2-А та об’єкти культурної спадщини комплексу споруд київського Арсеналу (колишній завод «Арсенал») на вул. Московській, 2-8.

Зазначається, що облікова документація була направлена ще у 2019 році. Однак, з усіх поданих до Мінкультури об’єктів, було розглянуто облікову документацію лише щодо одного – на проспекті Перемоги, 130/1. Департамент також пропонував надати будинку статус пам’ятки та занести до Держреєстру, проте наказом Мінкультури від 28.12.2019 № 975 об’єкт було визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.