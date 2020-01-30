Столична влада пропонує надати статус пам’яток 24 об’єктам Пушкінської вулиці
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Мова йде про 24 об’єкти на вулиці Пушкінській за наступними адресами: будинки №№ 19, 19-А, 19-Б, будинки №№ 20, 23, 23-А, 23-Б, будинки №№ 10, 10-Б, будинки №№ 11, 11-А, будинки №№ 12, 12-А, 12-Б, будинки №№ 31, 31-А, 31-Б, 31-В, 33-А, будинки №№ 43, 43А, 43-Б, 43-В", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, подано для надання статусу пам’ятки місцевого значення і занесення до Держреєстру будинки на вул. Б. Хмельницького, 9-Б та кутовий будинок на Пушкінській, 20-А/Б, а також історичні будинки на Кирилівській, 35 (Пивоварний завод), б-р Шевченка, 1, б-р Дарницькому, 23, пров. Політехнічному, 2-А та об’єкти культурної спадщини комплексу споруд київського Арсеналу (колишній завод «Арсенал») на вул. Московській, 2-8.
Зазначається, що облікова документація була направлена ще у 2019 році. Однак, з усіх поданих до Мінкультури об’єктів, було розглянуто облікову документацію лише щодо одного – на проспекті Перемоги, 130/1. Департамент також пропонував надати будинку статус пам’ятки та занести до Держреєстру, проте наказом Мінкультури від 28.12.2019 № 975 об’єкт було визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.