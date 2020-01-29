У Києві можуть обмежити рух через візит Помпео

У столиці з 30 січня до 1 лютого можливі тимчасові обмеження руху у зв'язку з візитом в Україну державного секретаря США Майка Помпео.

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що з 30 січня до 1 лютого у зв’язку з візитом в Україну державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також можливі обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе у четвер 30 січня та в суботу 1 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США 24 січня підтвердив візит глави американської дипломатії Майкла Помпео до Києва 30 січня, де заплановані його зустрічі з керівництвом України.

Раніше візит державного секретаря США Майкла Помпео до України планувався на 3 січня цього року, однак він був відкладений через загострення на Близькому Сході після ліквідації іранського впливового генерала збройними силами США.