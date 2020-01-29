У Києві блоковано діяльність «ботоферми», яку організували громадяни РФ та переселенці з ОРДЛО.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Cпівробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність «ботоферми», організованої громадянами РФ та переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Росіяни та переселенці з Донбасу організували в Києві “ботоферму”

За даними Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, угруповання мало понад 500 активних акаунтів. Через ці профілі та спільноти його учасники поширювали у соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних високопосадовців.

"Кінцевою метою замовників було зниження довіри громадян до державних інституцій через поширення недостовірної інформації щодо економічної та соціальної ситуації в Україні", - зазначають у спецслужбі.

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Крім того, за даними правоохоронців, «ботоферма» використовувалася для розсилання анонімних повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей, зокрема торгівельно-розважальних центрів, станцій метро, автовокзалів.

Службовці СБУ задокументували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів та спільнот для торгівлі забороненими речами: вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, наркотиками тощо.

Під час обшуку в орендованому офісі, в якому розташовувалася «ботоферма», виявлено комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), майже 2000 SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Також вилучені чорнові записи щодо реєстрації користувачів соцмереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

Організатори встановлені. Тривають процесуальні дії для притягнення двох осіб до відповідальності, наголосили в СБУ.

Фото: СБУ.