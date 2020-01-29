Кличко vs Гончарук: суд відклав розгляд позову до 26 лютого

Окружний адмінсуд міста Києва відклав до 26 лютого розгляд справи за позовом Київського міського голови Віталія Кличка до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та Кабінету міністрів.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 26 лютого розгляд справи по суті за позовом Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та глави Уряду Олексія Гончарука”, - ідеться в повідомленні.

У суді пояснюють, що ОАСК задовольнив клопотання представника позивача, яке надійшло на адресу суду, про відкладення судового засідання, визнавши причини неявки поважними.

Читайте також: ОАСК відкрив справу про нелегітимність діючого складу Ради суддів

Як відомо, мер Києва Кличко просить ОАСК визнати протиправними дії уряду щодо внесення Президенту України подання від 4 вересня 2019 року про його звільнення з посади голови КМДА.

Також позивач просить суд скасувати пропозицію Прем’єр-міністра, датовану 4 вересня, про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.