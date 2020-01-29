Брудне повітря у Києві: Генплан пропонує зробити заводи “чистішими”

Розробники нового Генплану Києва пропонують позбутися шкідливих виробництв.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Розробники нового Генплану столиці, врахувавши те, що до основних екологічних проблем міста належить забруднення атмосферного повітря викидами промислових об’єктів, виділили у проєкті документа низку підприємств із найбільшими санітарно-захисними зонами (СЗЗ) розміром 1 тис. метрів і 500 метрів. Це, зокрема, асфальтобетонні заводи, підприємства «Фармак», «Радикал», «Хімволокно» та «Радон», - йдеться у повідомленні.

Подібні підприємства пропонуються для технічного переоснащення, перебазування або зміни функціонального призначення території.

Реалізація цих рішень, спрямованих на мінімізацію шкідливого впливу на здоров’я населення та раціональне використання територій міста, дасть змогу надалі звільнити від СЗЗ близько 1500 га.

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На сьогодні у Києві площа промислових підприємств та комунально-складських об’єктів разом з їх СЗЗ становить 13,2 тис. гектарів, це майже третина від загальної площі забудови міста. У межах цих СЗЗ розташовано близько 1 тис. гектарів житлової забудови, у якій проживає приблизно 250 тис. осіб.