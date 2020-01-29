Столичні трамваї й тролейбуси збилися з графіків через ДТП
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Укрінформ
У Києві через ДТП стався збій у графіках курсування трамваїв та тролейбусів.
Про це повідомляє Київпастранс.
Затримувався рух трамваїв №1, №3, №15 та №18 на вул. Жилянській у напрямку площі Перемоги з причини ДТП - авто в’їхало у трамвай.
Крім того, за інформацією Київпастрансу, був заблокований рух тролейбусів №6 та №33.
Зараз трамваї та тролейбуси відновили роботу, але курсують із відхиленням від графіків.
Фото: dtp.kiev.ua