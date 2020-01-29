Столичні трамваї й тролейбуси збилися з графіків через ДТП

У Києві через ДТП стався збій у графіках курсування трамваїв та тролейбусів.

Про це повідомляє Київпастранс.

Затримувався рух трамваїв №1, №3, №15 та №18 на вул. Жилянській у напрямку площі Перемоги з причини ДТП - авто в’їхало у трамвай.

Крім того, за інформацією Київпастрансу, був заблокований рух тролейбусів №6 та №33.

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Зараз трамваї та тролейбуси відновили роботу, але курсують із відхиленням від графіків.

Фото: dtp.kiev.ua