Київ готується до негоди: дорожники підготували понад 400 спецмашин
Про це інформує Офіційний портал Києва.
“КК "Київавтодор" готова до опадів, що синоптики прогнозують від середи до кінця тижня. Як повідомили у комунальній корпорації, до снігу готові 418 одиниць спецтехніки. У середу, 29 січня, у столиці прогнозують сильні опади. Дощ із переходом у мокрий сніг; посилиться вітер. Температура вдень до +1°C. Уночі -1°C”, - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що в четвер, 30 січня, очікується мокрий сніг, можливе утворення ожеледиці. У зв'язку з цим дорожники оброблятимуть дороги та тротуари посипальними матеріалами.
“Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані”, - наголошують у КМДА.
Аби не нашкодити життю і здоров'ю, Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує киянам про необхідність бути обачними надворі.