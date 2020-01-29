Київ готується до негоди: дорожники підготували понад 400 спецмашин

У зв'язку з тим, що 29 січня у столиці очікуються сильні опади, комунальна корпорація "Київавтодор" підготувала до роботи 418 одиниць спецтехніки.

Про це інформує Офіційний портал Києва.

“КК "Київавтодор" готова до опадів, що синоптики прогнозують від середи до кінця тижня. Як повідомили у комунальній корпорації, до снігу готові 418 одиниць спецтехніки. У середу, 29 січня, у столиці прогнозують сильні опади. Дощ із переходом у мокрий сніг; посилиться вітер. Температура вдень до +1°C. Уночі -1°C”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що в четвер, 30 січня, очікується мокрий сніг, можливе утворення ожеледиці. У зв'язку з цим дорожники оброблятимуть дороги та тротуари посипальними матеріалами.

“Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані”, - наголошують у КМДА.

Аби не нашкодити життю і здоров'ю, Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує киянам про необхідність бути обачними надворі.