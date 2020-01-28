У столичному метро назвали станції, де “безконтактний” проїзд - найпопулярніший

З початку встановлення перших безконтактних терміналів у Київському метрополітені пасажири близько 100 мільйонів разів сплатили проїзд за допомогою безконтактних банківських карток.

Про це йдеться в пресрелізі компанії Mastercard, що є в розпорядженні Укрінформу.

"З моменту запуску технології безконтактної оплати Mastercard на турнікетах київського метрополітену кияни та гості столиці здійснили понад 100 мільйонів оплат проїзду безконтактними банківськими картками та NFC-гаджетами", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що щодня в такий спосіб на жовтих турнікетах здійснюється до 240 тисяч оплат, при цьому понад половина з них – NFC-пристроями (смартфонами, смарт-годинниками та ін). Протягом п’яти років безконтактною технологією у метро встигли скористатись туристи з понад 90 країн. Найпопулярнішими безконтактні розрахунки є на станціях «Вокзальна», «Лук’янівська», «Палац спорту», «Либідська» та «Політехнічний інститут». Загалом у метрополітені нині встановлено 139 жовтих турнікетів для безконтактної оплати проїзду банківськими платіжними картками й гаджетами.

Як відомо, технологію безконтактної оплати в київському метрополітені запустили компанія Mastercard та Ощадбанк у 2015 році. Тоді Київ став п’ятим містом світу, де проїзд стало ￼можливим оплатити банківською карткою прямо на турнікеті.