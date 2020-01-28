У Києві планують запровадити добові квитки у транспорті

У столичному транспорті з 1 квітня планують запровадити добові квитки без обмеження кількості поїздок.

Про це зазначається у проєкті розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Так, планується ввести квитки на проїзд в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, метрополітені та в міській електричці без обмеження кількості поїздок на 1-3 доби.

Квиток терміном дії 24 години коштуватиме 100 грн, на 48 годин - 150 грн, на 72 години - 200 грн.

Також планується запровадити єдині проїзні на всі види транспорту з обмеженням та без обмеження кількості поїздок.

Вартість проїзного квитка у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері без обмеження кількості поїздок на місяць коштуватиме 1300 грн, на другу половину місяця - 650 грн. Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання на місяць - 650 грн, для учнів денної форми навчання - 325 грн або 162, 50 грн на другу половину місяця.

Водночас, вартість проїзного на автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер, метрополітен, міську електричку на 46 поїздок на місяць коштуватиме 290 грн, на 62 поїздки – 360 грн, на 92 поїздки – 575 грн, на 124 поїздки – 770 грн.

Тарифи на разові поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, метрополітеном залишаються незмінними, від 6,5 до 8 грн, в залежності від кількості придбаних за раз поїздок.

Проєкт рішення розроблений Департаментом економіки та інвестиції КМДА та має пройти погодження Київською міською радою.