У Києві планують запровадити добові квитки у транспорті

У Києві планують запровадити добові квитки у транспорті

Укрінформ
У столичному транспорті з 1 квітня планують запровадити добові квитки без обмеження кількості поїздок.

Про це зазначається у проєкті розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Так, планується ввести квитки на проїзд в автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері, метрополітені та в міській електричці без обмеження кількості поїздок на 1-3 доби.

Квиток терміном дії 24 години коштуватиме 100 грн, на 48 годин - 150 грн, на 72 години - 200 грн.

Також планується запровадити єдині проїзні на всі види транспорту з обмеженням та без обмеження кількості поїздок.

Вартість проїзного квитка у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері без обмеження кількості поїздок на місяць коштуватиме 1300 грн, на другу половину місяця - 650 грн. Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання на місяць - 650 грн, для учнів денної форми навчання - 325 грн або 162, 50 грн на другу половину місяця.

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Водночас, вартість проїзного на автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер, метрополітен, міську електричку на 46 поїздок на місяць коштуватиме 290 грн, на 62 поїздки – 360 грн, на 92 поїздки – 575 грн, на 124 поїздки – 770 грн.

Тарифи на разові поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, метрополітеном залишаються незмінними, від 6,5 до 8 грн, в залежності від кількості придбаних за раз поїздок.

Проєкт рішення розроблений Департаментом економіки та інвестиції КМДА та має пройти погодження Київською міською радою.

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