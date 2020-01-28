Суд арештував бойовика "ДНР", який у Києві стріляв у поліцейських

Суд обрав міру запобіжного заходу бойовику "ДНР", який у Києві стріляв у поліцейських, у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Про це у Facebook написав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"За матеріалами поліції Києва та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України цей підозрюваний рецидивіст судом взятий безальтернативно під варту терміном на 2 місяці", - написав Шевченко.

Він зазначив, що цей чоловік у 2003 році у Донецьку був засуджений за чотирма статтями ККУ, "у 2009 році там само у Донецьку - ще одна судимість за однією статтею".

Шевченко висловив сподівання, що "колеги-правоохоронці зі спецслужб ретельно відпрацюють цього злодія".

Як повідомлялося, поліцейські у Києві затримали бойовика "ДНР" - командира розвідки незаконного збройного формування "ОПЛОТ", який поранив дільничного офіцера.