У поліції сказали, хто обікрав авто Maruv

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який обікрав машину співачки на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Зловмисником виявився громадянин іншої держави", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що повідомлення про крадіжку з автомобіля співачки на вулиці Богдана Хмельницького у чергову частину Шевченківського управління поліції столиці надійшло ввечері 12 січня. Невідомі розбили скло і викрали із салону сумку з грошима та коштовностями.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, а оперативники переглянули записи з камер спостереження і поспілкувалися із можливими свідками.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) ККУ, проведено ряд оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

У результаті працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно із оперативниками київської поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці, а відтак затримали іноземця 1979 року народження.

При проведенні невідкладного обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази.

Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні правопорушення.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Я повідомляв Укрінформ, 11 січня в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 42 з автомобіля співачки MARUV (Анни Корсун) вкрали сумку, в якій були гроші, документи та подарунки близьким.