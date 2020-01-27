У поліції сказали, хто обікрав авто Maruv

У поліції сказали, хто обікрав авто Maruv

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Укрінформ
Столичні поліцейські затримали чоловіка, який обікрав машину співачки на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

"Зловмисником виявився громадянин іншої держави", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що повідомлення про крадіжку з автомобіля співачки на вулиці Богдана Хмельницького у чергову частину Шевченківського управління поліції столиці надійшло ввечері 12 січня. Невідомі розбили скло і викрали із салону сумку з грошима та коштовностями.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, а оперативники переглянули записи з камер спостереження і поспілкувалися із можливими свідками.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) ККУ, проведено ряд оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

У результаті працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно із оперативниками київської поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці, а відтак затримали іноземця 1979 року народження.

При проведенні невідкладного обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази.

Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні правопорушення.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Я повідомляв Укрінформ, 11 січня в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького, 42 з автомобіля співачки MARUV (Анни Корсун) вкрали сумку, в якій були гроші, документи та подарунки близьким.

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