У будівлі колишнього Мінкульту - пожежа, людей евакуювали

У приміщенні колишнього Міністерства культури на вул. Франка сталася пожежа.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства культури, молоді та спорту на сторінці у Facebook.

“У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19) сталася пожежа. Працюють підрозділи ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

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У МКМС зазначили, що більшість співробітників евакуйовано, але евакуація триває.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій,задимлення на третьому поверсі будівлі виникло внаслідок займання у підвальному приміщенні будівлі.

Від ДСНС залучено 30 працівників особового складу та 10 одиниць техніки.

"Об 11:03 пожежу у підвальному приміщенні будівлі Міністерства культури локалізовано на площі 30 м. кв. Попередньо, постраждалих немає. Роботи по евакуації людей завершені. Пожежними підрозділами врятовано 4 особи: 2-х за допомогою автодробини та 2-х виведено по сходах”, - йдеться у повідомленні ДСНС.

Фото: ДСНС