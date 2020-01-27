На Південному мосту сьогодні частково обмежать рух
Укрінформ
У понеділок, 27 січня, на Південному мосту в Києві частково обмежують рух транспорту із 09:00 до 15:00.
Про це повідомив офіційний портал Києва.
"27 січня фахівці КК “Київавтодор” проведуть поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Лівого берега. Роботи організують з 9:00 до 15:00. Під час робіт рух частково обмежать", - йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що у цей час основний потік транспорту рухається у зворотному напрямку, тож ремонтні роботи менше впливатимуть на трафік.