“Заміновані” станції київського метро відкрили, "Хрещатик" ще перевіряють

У київському метро через повідомлення про замінування закрито на вхід і вихід станцію "Хрещатик".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна" працюють, "Хрещатик" закрито на вхід і вихід. Раніше КП “Київський метрополітен” повідомляв, що у зв'язку з анонімним дзвінком щодо мінування станцій правоохоронці проводять почергово перевірку станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна".