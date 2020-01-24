Радник Кличка запевняє, що у Києві достатньо паркувальних майданчиків

У Києві достатньо паркувальних майданчиків, аби водії не наражали себе на штрафи чи ризик евакуації авто.

Про це поінформував радник Київського міського голови Максим Бахматов, повідомляє пресслужба КМДА.

"У Києві є багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху, працює понад тисяча тільки муніципальних майданчиків для паркування. Столичні водії мають можливості припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто", - зазначив він.

За його словами, у Києві є приблизно 300 тисяч місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху.

"Столичні водії забезпечені можливостями для того, щоб паркуватися, дотримуючись правил та не створюючи проблем іншим учасникам руху. Тільки за КП "Київтранспарксервіс" закріплено понад тисяча паркувальних майданчиків на майже 50 тисяч паркомісць. Є в столиці і 59 комерційних паркінгів на понад 14,5 тисячі паркомісць. 48 безкоштовних майданчиків біля торговельних центрів та магазинів вміщують понад 24 тисячі автівок. Окрім того, у Києві є приблизно 300 000 місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху", – повідомив Бахматов.

Він нагадав, що для комфорту водіїв існує інтерактивна мапа , де представлений паркувальний простір столиці. У мобільних додатках для сплати паркування UNIP, Parkіng UA та Bаrking зручно відшукати найближчий майданчик. Оплата здійснюється безготівково за допомогою мобільних додатків, паркувальних талонів, SMS або паркоматів.

У додатку Kyiv Smart City окрім придбання паркувальних талонів тепер доступна функція погодинної оплати. "Вартість паркування на муніципальних паркувальних майданчиках 10, 7 та 5 грн залежно від зони, на комерційних – від 10 грн за годину. За несплачену послугу – штраф у 20-разовому розмірі від вартості однієї години. А для тих, хто поки звикає до цивілізованого паркування, діє спеціальна пропозиція. Якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін, йому надається знижка у 50%", – зазначив радник міського голови.

За його словами, зі знижкою вже сплачено штрафів на понад 729 тис. грн. "Контроль за дотриманням правил паркування та сплатою паркувальних послуг ми будемо посилювати. За минулий тиждень зі столичних вулиць евакуювали 615 автівок, інспектори з паркування винесли понад 700 постанов. У нас гарна динаміка, і "географію" очищення вулиць ми поступово розширюємо", – зазначив Бахматов.

В інспекції з паркування працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них – комунальні підприємства, три – приватні компанії. У середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.

Авто порушників переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повернути авто можна після сплати штрафу.

Із початку роботи у липні 2019 року до 19 січня 2020 року зі столичних вулиць евакуювали 3 803 автівки. Інспектори з паркування наклали 7 625 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 3 млн 283 тис. 695 грн.