Затримали зловмисників, які вкрали у спортклубі Києва цінностей на мільйон
Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Facebook.
"Одному потерпілому зловмисники завдали матеріальних збитків на суму майже 900 тисяч гривень. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
У поліції повідомили, що протягом останніх двох місяців до Дарницького управління поліції звернулися кілька осіб із заявами про крадіжки. Під час тренувань у спортивному клубі у потерпілих зникли коштовності та особисті речі, які вони залишали у камерах тимчасового зберігання.Поліція затримала двох крадіїв речей відвідувачів спортклубу на Позняках / Фото: Нацполіція
Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, затриманими виявилися 20-річний житель Кропивницького та 28-річний житель Київщини.
Спільними заходами з працівниками служби безпеки мережі спортклубів встановлено причетність чоловіків до вчинення чотирьох крадіжок на території Дарницького району та трьох аналогічних правопорушень в інших районах столиці.
Зловмисники відстежували відвідувачів, які пересувалися на дорогих іномарках, та за допомогою універсальних ключів відкривали скриньки, де зберігалися їх речі.
Ткаченко зауважив, що подільники викрадали гроші, документи, годинники, ювелірні прикраси, мобільні телефони, ноутбуки та інші коштовні речі. В одного з відвідувачів вони разом із ноутбуком вкрали дипломатичний паспорт, а іншого – залишили без зброї травматичної дії та дозволу на неї.
"Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків ми вилучили частину викрадених речей в їхньому автомобілі та у приміщенні орендованої квартирі. Підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення інших правопорушень", - сказав начальник управління поліції.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обирають запобіжний захід. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляли ЗМІ, у п'ятницю, 24 січня, в спортивному клубі, розташованому на Позняках, злодій вкрав у відвідувача цінні особисті речі вартістю на майже 1 млн грн. Про це повідомив сам відвідувач охороні та поліції після того, як, перебуваючи у залі, він почав отримувати повідомлення про спробу зняття коштів з його рахунків. Потерпілий відразу почав перевіряти шафу, у якій залишив все цінне.