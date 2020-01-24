Затримали зловмисників, які вкрали у спортклубі Києва цінностей на мільйон

У Києві поліція затримала двох крадіїв речей відвідувачів спортклубу на Позняках із камер зберігання.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва у Facebook.

"Одному потерпілому зловмисники завдали матеріальних збитків на суму майже 900 тисяч гривень. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що протягом останніх двох місяців до Дарницького управління поліції звернулися кілька осіб із заявами про крадіжки. Під час тренувань у спортивному клубі у потерпілих зникли коштовності та особисті речі, які вони залишали у камерах тимчасового зберігання.

Поліція затримала двох крадіїв речей відвідувачів спортклубу на Позняках / Фото: Нацполіція

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, затриманими виявилися 20-річний житель Кропивницького та 28-річний житель Київщини.

Спільними заходами з працівниками служби безпеки мережі спортклубів встановлено причетність чоловіків до вчинення чотирьох крадіжок на території Дарницького району та трьох аналогічних правопорушень в інших районах столиці.

Зловмисники відстежували відвідувачів, які пересувалися на дорогих іномарках, та за допомогою універсальних ключів відкривали скриньки, де зберігалися їх речі.

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Ткаченко зауважив, що подільники викрадали гроші, документи, годинники, ювелірні прикраси, мобільні телефони, ноутбуки та інші коштовні речі. В одного з відвідувачів вони разом із ноутбуком вкрали дипломатичний паспорт, а іншого – залишили без зброї травматичної дії та дозволу на неї.

"Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків ми вилучили частину викрадених речей в їхньому автомобілі та у приміщенні орендованої квартирі. Підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення інших правопорушень", - сказав начальник управління поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та обирають запобіжний захід. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли ЗМІ, у п'ятницю, 24 січня, в спортивному клубі, розташованому на Позняках, злодій вкрав у відвідувача цінні особисті речі вартістю на майже 1 млн грн. Про це повідомив сам відвідувач охороні та поліції після того, як, перебуваючи у залі, він почав отримувати повідомлення про спробу зняття коштів з його рахунків. Потерпілий відразу почав перевіряти шафу, у якій залишив все цінне.