Кличко запросив киян на фестиваль гігантських китайських ліхтарів

На Співочому полі в Києві до 23 лютого триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної».

Відео з фестивалю мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Хоч в Україні новорічно-різдвяні свята вже завершилися, на Співочому полі в столиці ще можна захопити яскраву атмосферу казки. Сьогодні там на киян та гостей столиці чекає програма з нагоди Китайського Нового року. Тож беріть друзів, дітлахів, батьків чи коханих і йдіть на Співоче поле, де триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів «Легенди Піднебесної». Атмосфера справді захоплююча», - зазначив Кличко у дописі до відео.

Виставка із 30-ти гігантських інсталяцій приїхала до Києва з Великої Британії, а до того відбулася в Китаї. Серед композицій – теракотова армія та велика китайська стіна, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок, фламінго, панди, алея закоханих.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів на Співочому полі / Фото: kiev.klichko.org

«А у день початку святкування Китайського нового року організатори обіцяють ще й цікаву програму: світлове шоу та фаєрбатли, вогняний орган. Фестиваль триватиме до 23 лютого, тож ще є час насолодитися цією казковою красою», – додав мер Києва.