На Борщагівці вбили чоловіка - 14 ножових поранень

Поліція встановлює обставини вбивства чоловіка у Святошинському районі столиці.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

"Тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями виявили біля одного з будинків на бульварі Кольцова. За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

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У поліції повідомили, що вчора близько 21:00 по спецлінії 102 до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на бульварі Кольцова чоловік отримав ножове поранення. На місці події правоохоронці виявили мертвим 27-річного киянина. За попередніми даними судмедексперта, на тілі виявлено 14 колото-різаних ран.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.