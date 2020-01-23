Кияни здали на утилізацію понад 11 тисяч новорічних ялинок

Із початку січня кияни здали на утилізацію в пункти прийому більше 11 тисяч новорічних ялинок.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, інформує пресслужба міської влади.

"Із 2 січня до 22 січня на екологічну утилізацію до пунктів прийому надійшло більше 11 тис. новорічних дерев. Зібрані дерева перероблять на щепу в спеціальному тріскоподрібнювачу і навесні використають для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин у міст. Працюватимуть пункти до 1 лютого, але за необхідності їх роботу можна продовжити. Закликаю киян прибирати ялинки з дому та продовжувати їх екологічну утилізацію. Тим паче, ялинку можна привезти у будь-яку годину до спеціального майданчику і її обов’язково перероблять", – зазначив Мальований.

Ялинки жителі столиці можуть принести до 15 пунктів збору, що відкрилися у кожному районі.

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"Правильна утилізація ялинок – важливий внесок у боротьбу з глобальним потеплінням. Двометрова ялина, розкладаючись на сміттєвому полігоні, викидає в атмосферу близько 16 кг вуглекислого газу. Якщо дерево спалити або переробити в тріску, вуглецевий слід можна зменшити у 5 разів", - додали у пресслужбі КМДА.

Адреси, години роботи пунктів прийому, контакти відповідальних осіб за посиланням.