Київська електричка на вихідних курсуватиме за “човниковими” маршрутами

У Києві з 24 по 26 січня через капітальний ремонт інфраструктури електропоїзди міської електрички курсуватимуть за “човниковими” маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба КП “Київпастранс”.

“Із 15:30 24 січня до 26 січня включно електропоїзди міської електрички курсуватимуть за “човниковими” маршрутами. Залізничники капітально ремонтуватимуть інфраструктуру”, - йдеться у повідомленні.

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Так, рух електропоїздів буде організовано на ділянках: Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка; Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця. Рух від станції “Борщагівка” до станції “Дарниця” через станцію “Почайна” буде закрито.

Рух автобусів №59, 61 буде призупинено, рух трамваїв №4, 5 буде організовано до станції “Генерала Ватутіна”. Кількість автобусів №21, 101, тролейбусів 31 та трамваїв 35 буде збільшено.