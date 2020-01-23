Кличко просить поліцію перевірити відчуження земель на Жуковому острові
Як повідомляє пресслужба КМДА, таке звернення доручив підготувати мер Києва Віталій Кличко після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани бізнесменів побудувати багатоповерхові будинки в рекреаційній зоні.
"Землі столиці, що є рекреаційними зонами, не можуть забудовуватися висотками! Київські острови мають бути територіями вільного доступу для всіх киян і використовуватися виключно як зони відпочинку. Якщо бізнес хоче розвивати і облаштовувати такі території, потрібно працювати законно", - сказав Кличко.
Він наголосив, що правоохоронні органи мають перевірити і законність відчуження землі на Жуковому острові і під яке використання це робилося.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кооператив, який контролює колишній заступник очільника Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка, а нині генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, збирається забудувати Жуків острів. У потенційному проєкті – два велетенські палаци з власними причалами і закрита база відпочинку. При цьому будівництво приватних житлових будинків тут заборонене.