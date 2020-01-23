Кличко просить поліцію перевірити відчуження земель на Жуковому острові

Департамент земельних ресурсів КМДА направив звернення до органів Національної поліції щодо здійснення перевірки законності відведення земель на Жуковому острові.

Як повідомляє пресслужба КМДА, таке звернення доручив підготувати мер Києва Віталій Кличко після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани бізнесменів побудувати багатоповерхові будинки в рекреаційній зоні.

"Землі столиці, що є рекреаційними зонами, не можуть забудовуватися висотками! Київські острови мають бути територіями вільного доступу для всіх киян і використовуватися виключно як зони відпочинку. Якщо бізнес хоче розвивати і облаштовувати такі території, потрібно працювати законно", - сказав Кличко.

Він наголосив, що правоохоронні органи мають перевірити і законність відчуження землі на Жуковому острові і під яке використання це робилося.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кооператив, який контролює колишній заступник очільника Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка, а нині генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, збирається забудувати Жуків острів. У потенційному проєкті – два велетенські палаци з власними причалами і закрита база відпочинку. При цьому будівництво приватних житлових будинків тут заборонене.