Кличко провів віртуальну екскурсію своїм кабінетом

Міський голова Києва Віталій Кличко провів віртуальну екскурсію своїм робочим кабінетом у Київській міській державній адміністрації.

Відповідне відео Кличко опублікував у Facebook.

"Хто ще не бачив - це кабінет мера, маленька екскурсія. Тут Центр прийняття рішень, тут багато у нас проєктів, які були реалізовані і реалізуються наразі", - зазначив міський голова.

За його словами, вся інформація щодо життєдіяльності міста надходить у цей кабінет.

"Вся інформація, що стосується фінансів, Громадського бюджету, соціальної політики, комунальної власності, звернень громадян, освіта, поліція, транспорт Києва - все це контролюється і вся інформація надходить в кабінет мера, і приймаються рішення", - розповів Кличко.

Він також показав сувеніри, телефони для зв'язку з вищим керівництвом.

"Але намагаюся проводити не так багато часу в цьому кабінеті, бути постійно в місті і спілкуватися з людьми", - наголосив міський голова.