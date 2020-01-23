Кличко провів віртуальну екскурсію своїм кабінетом
Відповідне відео Кличко опублікував у Facebook.
"Хто ще не бачив - це кабінет мера, маленька екскурсія. Тут Центр прийняття рішень, тут багато у нас проєктів, які були реалізовані і реалізуються наразі", - зазначив міський голова.
За його словами, вся інформація щодо життєдіяльності міста надходить у цей кабінет.
"Вся інформація, що стосується фінансів, Громадського бюджету, соціальної політики, комунальної власності, звернень громадян, освіта, поліція, транспорт Києва - все це контролюється і вся інформація надходить в кабінет мера, і приймаються рішення", - розповів Кличко.
Він також показав сувеніри, телефони для зв'язку з вищим керівництвом.
"Але намагаюся проводити не так багато часу в цьому кабінеті, бути постійно в місті і спілкуватися з людьми", - наголосив міський голова.