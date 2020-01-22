Квіти й сортування сміття: туалет КМДА став найкращим в країні

Київська міська державна адміністрація стала призером щорічного Всеукраїнського конкурсу «Краща туалетна кімната BEST WC».

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Києва у Facebook.

"Київська міська державна адміністрація стала призером щорічного Всеукраїнського конкурсу Найкраща туалетна кімната «BEST WC». У категоріях: «Інклюзивний туалет» та «Державні установи та громадські приймальні», отримали відповідні сертифікати і пам'ятні емблеми переможця", - йдеться у повідомленні.

Вбиральна в КМДА//Фото: Міла Князьська-Ханова, Сегодня

Зазначається, що у 2019 році волонтери проінспектували більш ніж 600 закладів у різних регіонах України і за результатами спеціально створена комісія «BEST WC-19» обрала переможців.

Організатором цього конкурсу виступає Музей Історії Туалету, який вже понад 12 років проводить науково-дослідну та культурно-просвітницьку роботу щодо розвитку туалетної культури від давніх часів до сьогодення.

"Мета конкурсу – стимулювати громадські заклади до надання відмінних санітарно-гігієнічних послуг, а також привернути увагу суспільства до хороших умов у публічних туалетах", - зазначили у департаменті.