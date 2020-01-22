У столичних ЦНАПах запроваджують комплексні послуги для іноземців

У столичних Центрах надання адміністративних послуг запроваджується надання комплексних послуг для іноземців.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба міської влади.

“Київ – столиця, яка максимально залучає інвесторів до співпраці у всіх сферах діяльності міста. Одним із напрямів цієї роботи є спрощення процедури легалізації проживання та працевлаштування іноземців”, - зазначив він.

Нині оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні можна у міському Центрі надання адміністративних послуг (вул. Дніпровська набережна 19-Б) та ЦНАП Печерської РДА (вул. М. Омеляновича-Павленка, 15). Також після отримання посвідки іноземці, у разі необхідності, зможуть зареєструвати у ЦНАПі своє місце проживання та отримати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

За його словами, незабаром процедуру оформлення біометричних документів для іноземців планують запровадити у всіх районних ЦНАПах міста Києва.

Фото: КМДА