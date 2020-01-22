Британські дипломати приєдналися до "ланцюга єдності" на мосту Патона
Про це диппредставництво повідомило у Facebook.
"Вітаємо з Днем Соборності України! Сьогодні співробітники Посольства доєднались до сотень українців, які утворили "ланцюг єдності" на мосту Патона в Києві", - йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначили, що Велика Британія послідовно підтримує Україну та продовжить робити це у майбутньому.
Сьогодні, 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, відзначається День Соборності України.
Це свято офіційно встановлене у 1999 році. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак у 2014 році указом Президента свято було відновлено як День Соборності України.