Британські дипломати приєдналися до "ланцюга єдності" на мосту Патона

Співробітники посольства Великої Британії в Україні взяли участь в акції "Ланцюг єдності" на мосту Патона у Києві.

Про це диппредставництво повідомило у Facebook.

"Вітаємо з Днем Соборності України! Сьогодні співробітники Посольства доєднались до сотень українців, які утворили "ланцюг єдності" на мосту Патона в Києві", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що Велика Британія послідовно підтримує Україну та продовжить робити це у майбутньому.

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Сьогодні, 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, відзначається День Соборності України.

Це свято офіційно встановлене у 1999 році. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак у 2014 році указом Президента свято було відновлено як День Соборності України.