Картка киянина змінила дизайн

Картка киянина отримала новий вигляд - тепер дизайн картки виконаний у лаконічному синьому кольорі.

Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров у Facebook.

"Перед вами не просто банківська картка. Це всім знайома Картка киянина у новому вигляді. Тепер дизайн картки виконаний у лаконічному синьому кольорі. Вигляд новий, але внутрішньо картка так само багатофункціональна. Деякі кияни помилково думають, що карткою користуються виключно пільговики. Але це зовсім не так", - підкреслив Назаров.

Він зазначив, що отримати картку можуть усі громадяни, які проживають або працевлаштовані у Києві. До того ж, власники картки можуть використовувати її не лише як банківську, можливостей дуже багато.

За його словами, картка киянина - це:

- ключ до низки е-послуг завдяки ідентифікації власника через BankID;

- проїзний у транспорті;

- оплата комунальних без комісії;

- квитки у музеї та театри Києва зі знижкою, а іноді й взагалі безкоштовно;

- спеціальні ціни на ліки в аптеках "Фармація";

- знижки на хліб у кіосках "Київхліб";

- система знижок у торговельних мережах столиці.

"Зараз налічується понад 800 тисяч власників Картки киянина. Якщо ще не користуєтеся нею, пропоную не гаяти часу та знайти місце у гаманці для картки. Це саме той випадок, коли одна картка може замінити одразу декілька", - зазначив він.