Природо-заповідний фонд Києва може поповнитися двома новими об’єктами

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати підтримали рішення, які передбачають розширення природо-заповідного фонду столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Відтак, ландшафтним заказником місцевого значення може стати «Затока Наталка», орієнтовною площею 85,5 га. Відповідна територія розташована на Оболоні, біля вулиці Північної. В об'єкт входить 2 острова без назви, затока Наталка та прибережна смуга", - йдеться у повідомленні.

Крім того, передбачається оголосити ландшафтним заказником місцевого значення «Золотий ліс» на території лісових кварталів Межигірського та Пуща-Водицького лісництв Святошинського лісопаркового господарства орієнтовною площею 2008,7 га.

«Загалом у межах обох зелених зон мешкають дуже рідкісні види тварин та комах, які занесені до Червоної книги України. Також унікальним є рослинний світ. Створивши на вказаних територіях ландшафтний заказник місцевого значення, Київська міська рада унеможливить використання цих земель під забудову та меліорацію», - зазначила ініціатор відповідних проєктів рішень, депутат Київради Олеся Пинзеник.

Проєкти рішень мають розглянути на пленарному засіданні Київради.