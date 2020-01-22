Природо-заповідний фонд Києва може поповнитися двома новими об’єктами
Про це повідомляє пресслужба Київради.
"Відтак, ландшафтним заказником місцевого значення може стати «Затока Наталка», орієнтовною площею 85,5 га. Відповідна територія розташована на Оболоні, біля вулиці Північної. В об'єкт входить 2 острова без назви, затока Наталка та прибережна смуга", - йдеться у повідомленні.
Крім того, передбачається оголосити ландшафтним заказником місцевого значення «Золотий ліс» на території лісових кварталів Межигірського та Пуща-Водицького лісництв Святошинського лісопаркового господарства орієнтовною площею 2008,7 га.
«Загалом у межах обох зелених зон мешкають дуже рідкісні види тварин та комах, які занесені до Червоної книги України. Також унікальним є рослинний світ. Створивши на вказаних територіях ландшафтний заказник місцевого значення, Київська міська рада унеможливить використання цих земель під забудову та меліорацію», - зазначила ініціатор відповідних проєктів рішень, депутат Київради Олеся Пинзеник.
Проєкти рішень мають розглянути на пленарному засіданні Київради.