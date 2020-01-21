Паркування у три кліки: як платити через Kyiv Smart City

У додатку Kyiv Smart City тепер можна сплатити за паркування погодинно.

Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, інформує сайт КМДА.

«Тепер у додатку Kyiv Smart City можна не тільки придбати паркувальний абонемент, а й сплатити за паркування погодинно! Згадайте, як востаннє шукали паркомати, купували талони, прикріплювали їх до лобового скла і порівняйте – тепер для цього треба зробити 3-5 кліків», – зазначив Назаров.

Він також зазначив, що поповнити Kyiv Smart Card або придбати QR-квиток можна прямо з мобільного рахунку оператора Kyivstar.